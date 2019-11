Tennis, Dominika Cibulkova appende la racchetta al chiodo: “sono contenta della mia decisione”

La tennista slovacca ha annunciato di aver chiuso definitivamente la propria carriera dopo la sconfitta in Francia contro Aryna Sabalenka

Cala il sipario sulla carriera di Dominika Cibulkova, la slovacca infatti ha annunciato il proprio ritiro, chiudendo così definitivamente con il tennis giocato. Vincitrice di otto titoli WTA, tra cui le Finals del 2016, la giocatrice 30enne è anche diventata la prima slovacca a raggiungere una finale del Grande Slam, cedendo in finale agli Australian Open contro Li Na.

La Cibulkova ha chiuso la sua carriera al Roland Garros, dopo la sconfitta al primo turno con Aryna Sabalenka: “era strano perché lo sapevo e nessuno intorno a me tranne la mia squadra sapeva che sarebbe stato il mio ultimo torneo. A quel punto, ero sicuro al 100%. Non avevo dubbi o non pensavo ‘forse si’ o no’. Sapevo che volevo farlo in questo modo, perché questo fosse il mio ultimo torneo. Sono tornata a casa ed ero contenta della mia decisione“.

