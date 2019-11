Tennis – Djokovic esilarante: “Rafa e Roger miei amici? Ho visto più loro dei miei genitori”

Djokovic scherzoso ed ironico sul rapporto con Federer e Nadal: la battuta del serbo alle ATP Finals

La stagione 2019 di tennis si sta concludendo con lo spettacolo delle ATP Finals: in campo a Londra i migliori tennisti della stagione lottano per il prestigioso trofeo finale. Non potevano di certo mancare gli ‘anziani’ del tennis: Federer, Djokovic e Nadal, che devono fare i conti con la nuova generazione.

In un’intervista di gruppo alla BBC, Djokovic ha parlato dei rapporti d’amicizia con i colleghi: “siamo stati insieme sul circuito per molti anni. Potrei aver visto loro più dei miei genitori“, ha scherzato il serbo riferendosi a Federer e Nadal.

“È uno sport individuale in cui non puoi rilassarti con nessuno in pista. Sai di avere la responsabilità e sapere come sostenere l’usura del tuo corpo e della tua mente“, ha aggiunto Djokovic.

