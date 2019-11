Tennis – Berdych annuncia il ritiro a Londra: “sono rimasto quello che ero da bambino”

Tomas Berdych dice addio al tennis professionistico: annunciato a Londra il ritiro

La notizia era nell’aria, in tanti, dopo l’annuncio di una conferenza stampa straordinaria, hanno previsto l’annuncio di Tomas Berdych e non sono stati smentiti. Il 34 ceco, a margine della ATP Finals, ha infatti annunciato a Londra il suo ritiro dal tennis professionistico. “Sono fiero di quanto fatto in carriera e soprattutto di essere rimasto quello che ero bambino“, ha dichiarato Berdych, vincitore di 13 tornei internazionali. In carriera il suo best ranking è stato il quarto posto mondiale, e ha giocato una finale Slam, nel 2010 a Wimbledon.

