Tennis – Due italiani agli ATP Awards: Berrettini nella categoria ‘Most improved Player’, Sinner nella ‘Newcomer of the Year’

Matteo Berrettini e Jannik Sinner in lizza per gli ATP Awards 2019: il tennista romano nella categoria ‘Most Improved Player of the Year’, il giovane altoatesino nella ‘Newcomer of the year’

La stagione tennistica si è conclusa ed è tempo di ATP Awards 2019, la cerimonia che assegna i premi ai tennisti più meritevoli del circuito maschile per l’annata 2019. Quest’anno sono presenti anche due italiani. Matteo Berrettini è in lizza per il ‘Most Improved Player of the Year‘, il riconoscimento che premia il tennista più migliorato al mondo tenendo conto del best ranking raggiunto nell’anno e delle sue prestazioni. Il tennista romano ha raggiunto la storica semifinale Slam agli US Open e altre cinque nel circuito maggiore, tra cui quella al Masters 1000 di Shanghai, e un altrettanto storica qualificazione al Masters, dove diventa il primo azzurro a vincere un match battendo Thiem a Londra. Berrettini dovrà vedersela con il canadese Felix Auger-Aliassime, il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas (campione in carica).

Un premio per i suoi miglioramenti lo merita anche Jannik Sinner. Il giovane altoatesino è in lizza per il riconoscimento di ‘Newcomer of the Year‘, assegnato al giovane che si affaccia per la prima volta alla top 100 ed ha il maggior impatto sul tour. Vincitore di 3 challenger, semifinalista ad Anversa, presente nel main draw del Masters 1000 di Roma e in quello degli US Open, oltre che vincitore delle Next Gen Finals, Sinner sarà in lotta con il canadese Felix Auger-Aliassime, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, il serbo Miomir Kecmanovic, il francese Corentin Moutet, l’australiano Alexei Popyrin, il norvegese Casper Ruud e lo svedese Mikael Ymer.

Per quanto riguarda gli altri premi, Andy Murray, Andrey Rublev, Jo-Wilfried Tsonga e Stan Wawrinka sono in corsa per il ‘Comeback Player of the Year‘ (‘Ritorno dell’Anno’, il giocatore che ha superato un grave infortunio e si è riaffermato come uno dei migliori del Tour). Il premio al tennista più sportivo, lo ‘Stefan Edberg Award‘ se lo contenderanno Roger Federer, Rafael Nadal (vincitore 2018), Diego Schwartzman e Dominic Thiem. I tennisti si esprimeranno sul ‘Torneo dell’Anno‘, divisi nelle categorie Masters 1000, ‘500’ e ‘250’, mentre i tecnici si pronunceranno sull’’ATP Coach of the Year‘. Il giudizio dei tifosi decide invece il premio come ‘giocatore più amato’, l”ATPWorldTour.com Fans Favourite‘, mentre è l’Associazione che governa il tour maschile ad assegnare l”Arthur Ashe Humanitarian Award’ al personaggio più attento alle questioni umanitarie.

