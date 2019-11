Supercoppa Italia Volley – Conegliano batte Novara! L’MVP Paola Egonu guida le ‘Pantere’ al terzo titolo

Supercoppa Italiana: l’Imoco Volley Conegliano trionfa davanti ai quasi 5000 dell’Allianz Cloud di Milano, 3-0 alla Igor Gorgonzola Novara. Egonu MVP con 26 punti. Terzo titolo per le pantere

Milano si tinge di gialloblù. L’Imoco Volley Conegliano conquista la 24ª Supercoppa Italiana – terza della sua storia – battendo per 3-0 (25-20, 25-17, 25-21) l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai quasi 5000 dell’Allianz Cloud. In una serata di grande spettacolo, per la qualità tecnica in campo e per gli effetti scenici prima, durante e dopo il match, le pantere di Daniele Santarelli comandano le operazioni di gioco dall’inizio alla fine, confermandosi la squadra più forte di questo inizio stagione. Paola Egonu, grande ex della sfida, è l’incontrastata MVP: 26 punti in tre set, con il 50% di efficienza in attacco, 2 ace e 4 muri. Le azzurre di Massimo Barbolini, prive dell’infortunata Courtney e con una Brakocevic appena rientrata dai recenti problemi fisici, si oppongono con volontà e determinazione, ma soccombono in tre set.

Settimo trofeo per le trevigiane, che dopo il bis tricolore del maggio scorso, ricominciano la stagione alzando l’ennesima Coppa al cielo. Wolosz e compagne sono premiate da Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile; Bruno Cattaneo, presidente della FIPAV; Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport; e Roberta Guaineri, Assessore a Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE