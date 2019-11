Napoli – Respinto il ricordo di Ancelotti: il tecnico celeste salta la sfida contro la Roma

Ancelotti non sarà in panchina oggi all’Olimpico: respinto il ricorso del Napoli

Niente da fare per il Napoli: è stato respinto il ricorso presentato per la squalifica di Carlo Ancelotti. Il tecnico celeste non potrà essere in panchina oggi nella sfida contro la Roma all’Olimpico. La Corte d’Appello aha respinto il ricorso del Napoli presentato contro la squalifica per i fatti accaduti nella partita di mercoledì contro l’Atalanta.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE