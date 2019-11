Football, sei colpi di pistola durante un match giovanile: il VIDEO della sparatoria è terrificante

Attimi di paura e terrore durante un match di football giovanile nel New Jersey, quando un uomo ha aperto il fuoco sparando sei colpi sulla folla. Due i feriti, tra cui un ragazzo trasportato immediatamente presso l’ospedale pediatrico di Philadelphia e un uomo più adulto, portato al Centro medico regionale AtlanticCare nella vicina Atlantic City.

E’ successo nel bel mezzo della sfida tra Camden Panthers e Pleasantville Greyhounds, una persona tra il pubblico ha improvvisamente estratto una pistola, sparando ben sei colpi che hanno immediatamente scatenato il panico sulle tribune e in campo, spingendo tifosi e giocatori a mettersi al riparo. I video girati al momento dell’agguato fanno davvero impressione, dal momento che si sentono distintamente i colpi di arma da fuoco dell’attentatore.

Breaking News: There was a shooting in the 3rd quarter of the Camden/Pleasantville state playoff football game. JSZ’s Mike Frankel was there. 6 shots fired in the stands on Pleasantville side. More to come on Jersey Sports Zone pic.twitter.com/XMWKwJLrg8

— Jersey Sports Zone (@JSZ_Sports) November 16, 2019