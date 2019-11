Sorteggio Euro 2020, l’Italia debutta con la Turchia: tutti i gironi

Decretati a Bucarest i gironi dei prossimi Europei: live il sorteggio di Euro 2020

E’ in corso a Bucarest il sorteggio per la fase finale di Euro 2020. Si creano oggi i 6 gironi, formati da quattro squadre, tra le quali, solo le prime due per gruppo e le migliori 4 seconde staccheranno il pass per gli ottavi di finale. 20 sono le nazionali già qualificate, mentre a marzo si terranno i playoff che decreteranno le ultime 4. Gli Europei 2020 si svolgeranno in 12 città differenti, tra cui anche Roma e promettono spettacolo. L’Italia, testa di serie, attende di scoprire chi saranno le sue sfidanti nel gruppo A.

Italia-Turchia sarà la partita inaugurale di Euro 2020, il 12 giugno alle ore 21.00 all’Olimpico di Roma. Lo ha stabilito in sorteggio in corso a Bucarest, in Romania

Ecco i gironi:

Gruppo A

Turchia

Italia

Galles

Svizzera

Gruppo B

Danimarca

Russia

Belgio

Gruppo C

Olanda

Ucraina

Austria

Vincente D

Gruppo D

Inghilterra

Croazia

Vincente C

Repubblica Ceca

Gruppo E

Spagna

Svezia

Polonia

Vincente B

Gruppo F

Vincente A

Portogallo

Germania

Francia

