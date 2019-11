Sorteggi ATP Finals – Decisi i due gruppi: girone di fuoco per Berrettini

Matteo Berrettini in un girone di fuoco: sorteggiati i due gruppi delle ATP Finals

L’attesa è terminata, si conoscono finalmente i due gironi delle ATP Finals, al via la prossima settimana a Londra. Il tennista azzurro Matteo Berrettini è stato sorteggiato in un giro di fuoco, nel Bjon Borg Group, insieme a Djokovic, Federer e Thiem. Se la passa un po’ meglio invece Nadal, che deve però ancora capire se ce la farà a giocare, che deve fare i conti con Medvedev, Tsitsipas e Zverev nell’Andre Agassi Group. Berrettini scenderà in campo nella giornata inaugurale del torneo e farà subito i conti con Novak Djokovic.

