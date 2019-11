Sci – Paura per Sofia Goggia! Incidente d’auto sull’A4: le condizioni della sciatrice

Incidente d’auto per Sofia Goggia rimasta coinvolta in un tamponamento fra più veicoli sull’autostrada A4: fortunatamente la sciatrice italiana non ha riportato alcun trauma

Momenti di paura per Sofia Goggia. La sciatrice italiana è stata coinvolta, nella mattinata odierna, in un tamponamento fra più veicoli sull’autostrada A4, all’altezza di Desenzano del Garda. L’incidente ha paralizzato il traffico generando una lunga coda per circa 7 chilometri. Tanto spavento per Sofia Goggia, ma fortunatamente nessun trauma. Nel giro di pochi mesi un’altro incidente con la macchina per la sciatrice che già ad aprile era finita fuori strada per evitare un incidente finendo sul tettuccio di un furgone sottostante alla strada percorsa.

