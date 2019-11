Slittino, due raduni in Germania per gli azzurri: la squadra di Coppa del Mondo prepara l’esordio di Igls

L’appuntamento di Igls si avvicina, ultimi allenamenti in Germania per gli slittinisti prima del via ufficiale della stagione

Prima Winterberg, poi Altenberg: gli slittinisti azzurri si sono trasferiti in Germania per curare gli ultimi dettagli in vista dell’esordio stagionale, previsto a Igls (Aut) a fine novembre.

Dallo scorso mercoledì, sono otto gli atleti che stanno riassaporando le piste per lo slittino su pista artificiale: nel dettaglio sono presenti in terra tedesca Dominik Fischnaller, Patrick Rastner, Fabian Malleier, Ludwig Rieder, Ivan Nagler, Lukas Gufler, Kevin Fischnaller ed Andrea Votter. Li stanno seguendo da vicino i tecnici Kurt Brugger, Martin Hillebrand, Oswald Haselrieder, Manuel Pfister e Gunther Taschler. La squadra diretta da Armin Zoggeler resterà fino al 10 novembre a Winterberg poi, con gli stessi effettivi, si trasferirà ad Altenberg: il raduno si concluderà nella giornata di giovedì 14 novembre, nove giorni prima dell’esordio in Coppa del mondo a Igls. Nella località austriaca, infatti, nel weekend del 23 e 24 novembre, ci sarà la tappa di apertura della Cdm: sabato in particolare, ci sarà un singolo femminile e un doppio maschile.

