Slittino – Dominik Fischnaller super! Ancora sul podio a Igls, la vittoria a Mueller

Dominik Fischnaller non tradisce: terzo posto ed altro podio a Igls. A vincere è l’austriaco Mueller

Dominik Fischnaller si conferma in grande forma e centra l’ennesimo podio nel singolo di Igls, prima tappa della Coppa del modo di slittino pista artificiale. Sulla pista austriaca, che gli aveva regalato la seconda posizione nella scorsa stagione e la vittoria nel 2015, il carabiniere di Rio Pusteria, conquista un ottimo terzo posto dietro solo all’austriaco Jonas Mueller, primo con il tempo di 1’41″015, e al russo Roman Repilov. Merito di una prima manche positiva (quarto), doppiata da una seconda run che gli ha permesso di aggiudicarsi la terza posizione (a 192 millesimi dalla vetta), anche grazie all’errore Aleksandr Gorbatcevich, che si rovescia nell’ultimo tentativo e finisce ultimo dopo aver concluso la prima parte di gara davanti all’altoatesino. Non benissimo invece gli altri azzurri: Kevin Fischnaller, dopo un prima manche positiva, crolla e conclude 20esimo, un posto più avanti di Leon Felderer, 21esimo. Ancora più dietro Lukas Gufler, che conclude la prova in 28esima posizione. La giornata si concluderà programmata a partire dalle ore 13,45 con diretta con sul sito www.fil-luge.org.

Ordine d’arrivo singolo maschile Cdm Igls (Aut):

1. Mueller, Jonas (Aut) 1:41.015

2. Repilov Roman (Rus) +0.147

3. Fischnaller Dominik (Ita) +0.192

4. Gleirscher, Nico (Aut) +0.234

5. Kindl, Wolfgang (Aut) +0.250

6. Loch Felix (Ger) +0.266

7. Pavlichenko, Semen (Rus) +0,325

8. Bley Sebastian (Ger) +0.444

9. Gleirscher, David (Aut) +0.456

10. Mazdzer, Chris (Usa) +0.461

20. Fischnaller, Kevin (Ita) +0.839

21. Felderer Leon (Ita) +0.852

28. Gufler, Lukas (Ita) +1.425

