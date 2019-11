Sinner, altro che Next Gen: il presente é tutto tuo! De Minaur ko in finale: il giovane italiano fa impazzire Milano

Sinner strepitoso questa sera a Milano! De Minaur asfaltato in tre set, l’azzurro è il nuovo campione delle Next Gen ATP Finals

Jannick Sinner nella storia: il 18enne di San Candido è il nuovo campione delle Next Gen ATP Finals. Un percorso impeccabile quello del giovanissimo tennita italiano, entrato quest’anno nella top ten mondiale: Sinner ha incassato una sola sconfitta nel torneo svoltosi all’Allianz Cloud di Milano, una sconfitta indolore, arrivata quando l’azzurro era già qualificato per le semifinali. Dopo aver sconfitto Tiafoe, Sinner è sceso oggi in campo con una carica speciale, motivato a portare a casa questo prestigioso titolo e ce l’ha fatta senza troppe difficoltà. Sinner ha trionfato infatti questa sera contro l’australiano De Minaur, dopo un’ora e 6 minuti di gioco, col punteggio di 4-2, 4-1, 4-2.

Il tennista altoatesino è stato protagonista di una stagione incredibile: il giovane azzurro, promessa dello sci alpino ha iniziato a praticare tennis a 7 anni, ma solo a 13 anni è stato notato dal coach altoatesino Sartori che lo ha fatto trasferire in Liguria dove ha iniziato seriamente la sua carriera da tennista.

