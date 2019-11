Short track, l’Italia comincia alla grande il week-end di Montreal: tutti i risultati

Grande avvio di week-end in Canada per gli azzurri nella seconda tappa del circuito internazionale: Fontana avanti su 500 e 1500, Valcepina su 500 e 1000, Dotti e Confortola su 1000 e 1500

E’ una grandissima Italia quella vista in scena nella prima giornata sul ghiaccio di Montreal. Gli azzurri degli allenatori Assen Pandov e Ludovic Mathieu ha messo in mostra uno stato invidiabile nell’avvio della seconda tappa di Coppa del Mondo sul ghiaccio canadese confermando le buone impressioni della prima uscita a Salt Lake City. Infallibili le grandi attese Arianna Fontana (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle): entrambe hanno conquistato i quarti di finale dei 500, quindi Arianna ha raggiunto le semifinali dei 1500 con Martina avanti invece ai quarti dei 1000. Una distanza, i 1000 metri, che sorride anche a Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè), Elena Viviani (Fiamme Gialle) ed Arianna Sighel (Fiamme Oro), con quest’ultima brava a ottenere anche la qualificazione per la semifinale dei 1500 insieme a Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur).

Molto bene pure gli uomini con Yuri Confortola (C.S. Carabinieri) e Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena) avanti sia nei 1000 che nei 1500. Nei 1000 pass guadagnato anche da Mattia Antonioli (Esercito) così come per Pietro Sighel (Sporting Club Pergine) nei 1500. E le note liete arrivano anche dalle staffette, tutte qualificate per le semifinali. Il quartetto femminile formato da Fontana, Valcepina, Sighel e Mascitto ha ottenuto un secondo posto in batteria dietro la Russia e se la vedrà in semifinale con Olanda, Russia e Polonia; seconda posizione e dunque qualificazione anche per la squadra maschile composta da Dotti, Confortola, Sighel e Cassinelli, finiti alle spalle del solo Giappone e davanti a Kazakistan e Canada. Nel prossimo turno per gli azzurri Giappone, Russia e Cina le avversarie da battere. Terzo posto e pass in tasca anche per la staffetta mista con Valcepina, Fontana, Dotti e Cassinelli ora chiamati a sfidare in semifinale Canada, Olanda e Russia.

Questo il programma di gare (ora italiana).

Sabato 9 novembre

Ore 20.02: quarti di finale 1000 metri (1)

Ore 20.47: semifinali 1500 metri

Ore 21.23: semifinali 1000 metri (1)

Ore 21.57: finali 1500 metri

Ore 22.37: finali 1000 metri (1)

Ore 23.11: semifinali staffette miste

Ore 23.44: semifinali staffette maschili e femminili

Domenica 10 novembre

Ore 20.02: quarti di finale 500 metri (1)

Ore 20.25: quarti di finale 1000 metri (2)

Ore 21.10: semifinali 500 metri

Ore 21.26: semifinali 1000 metri (2)

Ore 22: finali 500 metri

Ore 22.30: finali 1000 metri (2)

Ore 23.17: finali staffette maschili, femminili e miste

