Serie B, ufficiale l’introduzione del VAR dalla prossima stagione: possibile l’utilizzo già nei Playoff

L’assemblea della Lega B ha approvato, con larga maggioranza, l’introduzione del VAR a partire dal prossimo campionato di Serie B: possibile l’utilizzo già nei Playoff

Dopo la Serie A, è anche tempo che la Serie B abbracci la tecnologia. L’assemblea della Lega B ha approvato, con 19 voti a favore su 20 votanti, l’utilizzo del Var a supporto delle decisioni arbitrali. Tale novità verrà introdotta a partire dalla prossima stagione in pianta stabile, ma potrebbe già essere utilizzata ‘offline’ in 2 o 3 partite a giornata, per poi fare il suo esordio in Playoff e Playout della stagione corrente.

