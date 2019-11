Pallavolo – Serie A1 femminile: l’anticipo tra Reale Mutua ed èpiù Pomì apre l’8ª giornata

Campionato Serie A1 Femminile: mercoledì l’anticipo dell’8ª giornata tra Reale Mutua ed èpiù Pomì

Inizia con alcuni giorni di anticipo l’ottava giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. Mercoledì sera, con diretta su Rai Sport HD alle 20.30, la Reale Mutua Fenera Chieri ospiterà la èpiù Pomì Casalmaggiore. Un match tra due squadre che occupano buone posizioni di classifica: le piemontesi di Giulio Cesare Bregoli, pur sconfitte nell’ultimo turno a Jesi dalla Lardini, si trovano all’ottavo posto con 10 punti, con un buon margine sulla penultima posizione; le casalasche di Marco Gaspari, anch’esse battute lo scorso weekend (2-3 in casa contro la Saugella) occupano la quinta piazza.

“Dobbiamo resettare la mente dalla partita di domenica – spiega Letizia Camera, palleggiatrice di Casalmaggiore – e andiamo a Chieri per provare a limitare i break negativi cercando di fare una partita più continua sotto ogni punto di vista. Questo però non sarà semplice perché la Reale Mutua ha dimostrato di saper giocare bene, quindi le stiamo studiando bene. La testa è già concentrata al match perché sarà una partita fondamentale anche per un discorso di punti classifica: dovremo sì cercare di fare un bel gioco per renderci più consapevoli delle nostre capacità, perché siamo forti e lo abbiamo dimostrato anche in diverse situazioni, ma cercando di essere ciniche allo stesso tempo”.

