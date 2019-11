Serie A Basket – Colpo Cremona a Trento nel lunch match: sorride coach Sacchetti

Cremona batte Trento nel lunch match della nona giornata: Jordan Mathews permette agli ospiti di agganciare la zona Playoff

Cremona sbanca Trento nel lunch match della nona giornata di Serie A. I ragazzi di coach Sacchetti ottengono un’importante vittoria in trasferta che gli permette di agganciare proprio la formazione di casa in classifica, ottenendo un piazzamento in zona Playoff in attesa delle altre partite da giocare nel turno odierno. Decisiva la prova di Jordan Matthews che con i suoi 16 punti è risultato il best scorer di Cremona. I 25 punti di Alessandro Gentile non sono bastati ad evitare il ko di Trento.

