Serie A Basket – Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo: Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi

Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo della nona giornata di Serie A: Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi in attesa della gara di Brindisi

Sassari sale al secondo posto per una notte, in attesa dello scontro fra Brindisi e Pistoia. La formazione sarda supera Reggio Emilia 100-81 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di caoch Pozzecco domina la gara chiudendo in vantaggio tutti e quattro i quarti di gioco, trascinata dall’ottima prova di Dwayne Evans (20 punti) e Dyshawn Pierre (19). Non bastano i 20 punti di Peppe Poeta alla Grissin Bon per evitare la sconfitta.

