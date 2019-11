Serie A Basket – Trieste ko contro Pistoia: sorridono Cremona e Brescia

Risultato amaro per Trieste e Cantù: i risultati della settima gioranta di Serie A di basket

Una settima giornata di Serie A di basket ricca di match. Dopo la settima vittoria concsecutiva della Virtus Bologna, che si conferma in vetta alla classifica, festeggia anche Pistoia per il successo contro Trieste. I padroni di casa hanno trionfato col punteggio di 76-72, trascinati dai 21 punti di Salumu.

Bene anche Treviso, che ha mandato al tappeto Pesaro, col risultato di 85-75, grazie ad un ottimo Tessitori, a referto con 18 punti. A Pesaro non sono bastati i 30 punti di Chapman.

Ko invece la Fortitudo Bologna per mano di Brescia, col punteggio di 74-88. Infine pesante ko per la Vanoli Cremona, che cede in casa a Cantù col risultato di 54-78.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE