Serie A Basket – L’Olimpia Milano asfalta Pistoia, gli uomini di coach Messina si impongono 83-63

Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A, gli uomini di Messina non lasciano scampo a Pistoia

L’Olimpia Milano continua a vincere e convincere e, dopo la sesta vittoria consecutiva in Eurolega, arriva il tris anche in campionato, grazie al successo maturato nel posticipo dell’ottava giornata contro Pistoia.

Gli uomini di coach Messina non lasciano scampo ai malcapitati avversari, imponendosi con venti punti di vantaggio con il risultato di 83-63. Partita che si mette subito in discesa per i padroni di casa, che vanno avanti di nove alla fine del primo quarto, per poi incrementare il gap sul +14 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto sala il sipario sul match, con l’Olimpia che piazza un parziale di 33-15 che mette in ghiaccio l’incontro. Nel finale, Pistoia leviga il passivo senza però riuscire a rimontare, incassando così il settimo ko in otto partite disputate.

