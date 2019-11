Serie A Basket – Milano torna al successo: Scola e Nedovic stendono Sassari

L’Olimpia Milano batte Sassari nella sfida che apre il pomeriggio della decima giornata di Serie A: Scola e Nedovic firmano il successo dei ragazzi di coach Messina

Dopo la sconfitta contro la Fortitudo Bologna, l’Olimpia Milano torna al successo in campionato, ottenendo la sesta vittoria in 10 gare che proietta il club meneghino al secondo posto in classifica dietro la Virtus Bologna. I ragazzi di coach Messina superano Sassari con il punteggio di 90-78 grazie alle ottime prove di Luis Scola (15 punti) e Nemanja Nedovic (14 punti, 5 assist e 5 rimbalzi). Non bastano a Sassari i 21 punti di Dyshawn Pierre.

