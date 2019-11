Il segreto di Leo Messi: “non chiedo mai la maglia ad un avversario, ma ho fatto una sola eccezione per…”

Leo Messi ha rivelato di aver chiesto volontariamente una sola volta la maglia ad un avversario: Zinedine Zidane

Intervistato da TyC Sports, Leo Messi ha svelato un curioso particolare in merito alla sua carriera. Il fuoriclasse argentino ha raccontato di non chiedere solitamente la maglia agli avversari, ma di accettare le varie proposte di scambio, spesso se c’è qualche argentino nella formazione avversaria. Eppure anche la ‘Pulce’ in carriera, una sola volta, ha chiesto la maglia ad un vero e proprio genio del calcio: “non chiedo di cambiarla a fine partita ad altri giocatori, ma una volta ho chiesto una maglietta a Zidane. In generale, se un argentino gioca con una squadra avversaria, la cambio con lui. Ma se nessuno me la chiede, non faccio a nessuno una simile richiesta”.

