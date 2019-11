Ancora scintille tra Wanda Nara e Ivana Icardi, la sorella di Mauro attacca: “mia cognata non è la mia famiglia”

Non si placano le polemiche tra Wanda Nara e Ivana Icardi: la sorella di Mauro torna all’attacco

Che tra Wanda Nara e Ivana Icardi non corra buon sangue è ormai un dato di fatto. Ma le due donne di Mauro Icardi continuano a regalare scintille. La sorella dell’attaccante argentino è tornata all’attacco contro la cognata in questi giorni, prendendo spunto dalle parole di un concorrente del GF Vip che l’avrebbe accusata di aver parlato male della sua famiglia in tv: “per quanto riguarda la mia famiglia: mia cognata per me non è la mia famiglia, quindi il giochino non funziona con me. E due, di tutto ciò che ho detto il tempo mi ha dato ragione”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE