Scintille tra Maradona e la figlia, la risposta a Giannina è clamorosa: “non le lascerò nulla! Darò tutto in beneficenza”

Maradona non le manda a dire alla figlia Giannina: le parole del Pibe de Oro sono durissime

Che tra Maradona e la sua seconda figlia, Giannina, non scorra buon sangue, è ormai un dato di fatto, ma le nuove affermazioni dell’ex calciatore argentino lasciano tutti senza parole. Qualghe giorno fa, Giannina aveva parlato del padre, dichiarando che “lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga. Vi ricordate che papà aveva uno zoo, in cui potersi fare le foto con il leone? Lo teneva sedato, altrimenti e’ impossibile domarlo. E ogni paragone con la realta’ e’ pura coincidenza…“.

Non è tardata la risposta di Diego Armando Maradona: “non sto morendo per niente, dormo tranquillo perchè sto lavorando. Mi è dispiaciuto moltissimo perdere contro l’Estudiantes. Non so ciò che ha voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo. E allora dico a tutti che non le lascerò nulla. Che darò tutto in beneficienza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò“, ha affermato l’ex calciatore in un video Instagram.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE