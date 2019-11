Sci – Lindsey Vonn brand ambassador di Head Sportswear

Una collaborazione leggendaria fra Lindsey Vonn e Head Sportswear

Lindsey Vonn è Brand Ambassador per HEAD Sportswear per tutte le nuove collezione sci del produttore leader mondiale di attrezzature sportive e abbigliamento premium. La campionessa olimpica e sciatrice più vincente di tutti i tempi collabora con HEAD Sportswear per un progetto speciale: la sua prima collezione di abbigliamento da sci. Una spiccata passione per la moda che l’ha portata a contribuire attivamente alla realizzazione della nuova linea LEGACY, caratterizzata da uno look e da uno stile unico tutto da scoprire. Parte della collezione sci HEAD Sportswear 2020/21, unisce materiali innovativi ed eleganza, ispirandosi a un design retro. Una collezione tecnica e professionale con un tocco di stile unico, dedicata alle sciatrici più esigenti.

Ottantadue vittorie in Coppa del Mondo, un oro Olimpico in discesa, due ori, tre argenti e tre bronzi ai Campionati del Mondo non sono solo numeri impressionanti ma fanno di Lindsey Vonn l’atleta più vincente della storia dello sci. Una carriera straordinaria, uno spirito combattivo che l’ha resa il partner ideale di HEAD Sportswear.

“HEAD è al mio fianco sin dal 2009 e i valori dell’azienda hanno sempre rispecchiato i miei. La collaborazione rappresenta una nuova sfida per me e per la mia nuova carriera” commenta Linsdey Vonn. “Sono soddisfatta della linea Legacy perché esprime la mia idea di abbigliamento da sci fashion ma, al contempo, tecnico. Non vedo l’ora di condividere il mio know-how del mondo racing e la mia passione per realizzare nuovi capi che combinino stile e performance”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE