Sci di fondo – Coppa del Mondo: Pellegrino guida gli azzurri a Ruka

Pellegrino guida la pattuglia italiana nell’esordio di Cdm a Ruka, forfeit di Noeckler. Presenti anche quattro donne

Sarà come da tradizione Ruka ad aprire la nuova Coppa del mondo di sci di fondo. La località finlandese ospiterà il primo minitour della stagione da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, con le sprint a tecnica classica, una 10 km femminile e 15 km maschile a tecnica classica e un’altra 10 km femminile e una 15 km maschile in tecnica libera a inseguimento. La formazione diretta da Marco Selle schiererà nove atleti: cinque uomini e quattro donne, si tratta di Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Stefan Zelger, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Anna Comarella e Caterina Ganz.

Della spedizione non farà parte Dietmar Noeckler, inizialmente convocato ma costretto al forfeit a causa di un problema al costato accusato nel corso di uno degi ultimi allenamenti. Ruka non evoca grandi ricordi alla nostra formazione, che nei cinque precedenti anni in cui si è corso, non è mai riuscita a salire sul podio. L’ultimo fine settimana ha visto impegnati la squadra maschile già presente in Finlandia in un test sui 13 km in alternato che coinvolgeva anche i russi, vinta da Artem Maltsev su Andrey Larkov, Andrey Melnichenko, con Pellegrino sesto 33″4 dal vincitore, De Fabiani 15simo, Giandomenico Salvadori 18simo, Maicol Rastelli 20simo e Stefan Zelger 22simo.