Sci di fondo – 15 Km Fis Maschile: Federico Pellegrino sesto a Rovaniemi, vittoria di Ustiugov

Pellegrino quinto e Salvadori sesto nella 15 km FIS maschile di Rovaniemi. Domina Ustiugov

Test agonistico per gli azzurri impegnati nella 15 km a tecnica libera della Santasport Race Rovaniemi, valida come gara Fis. Il migliroe azzurro di giornata è risultato Federico Pellegrino, classificatosi al quinto posto a 1’19″2 dal vincitore, il russo Sergei Ustiugov, che ha preceduto i connazionali Artem Maltsev, Evgeniy Belov e Ivan Korollov. Buon sesto Giandomenico Salvadori, staccato di 1’23″4, mentre Stefan Zelger è finito dodicesimo a 2’36″7. Si è ritirato Maicol RAstelli, non ha preso il via Francesco De Fabiabi.

Nella 10 km femminile senza italiane presenti successo della ceca Katerina Razymova davanti all’austriaca Teresa Stadlober per soli 1”4, cmpleta il podio di giornata la russa Anna Nechaevskaya terza a 37”, seguono la ceca Katerina Janatova e la russa Olga Tsareva. Domenica 17 novembre seconda gara della due giorni con una sprint a tecnica classica.

Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Santasport Race Rovaniemi (Fin):

Sergei Ustiugov (RUS) 35’55.0 Artem Maltsev (RUS) +28.9 Evgeniy Belov (RUS) +34.3 Ivan Kirollov (RUS) +49.1

5. Federico Pellegrino (ITA) +1’19.2

6. Giandomenico Salvadori (ITA) +1’23.4 Michal Novak (CZE) +1’27.9 Gleb Retivykh (RUS) +1’41.8 Andrey Krasnov (RUS) +1’47.3 Bernhard Tritscher (AUT) +2’08.3

12. Stefan Zelger (ITA) +2’36.7

Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Santasport Race Rovaniemi (Fin):

1. Katerina Razymova (CZE) 24’25.4

2. Teresa Stadlober (AUT) +1.4

3. Anna Nechaevskaya (RUS) +37.3

4. Katerina Janatova (CZE) +40.3

5. Olga Tsareva (RUS) +1’07.4

6. Yana Kirpichenko (RUS) +1’08.2

7. Alisa Zhambalova (RUS) +1’12.0

8. Lisa Unterweger (AUT) +1’12.2

9. Sandra Schuetzova (CZE) +1’15.5

10. Chaewon Lee (KOR) +2’01.8

