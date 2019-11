Sci di fondo, visita speciale per la squadra femminile di Coppa del Mondo: a Davos spunta Jarno Trulli

L’ex pilota di Formula 1 ha fatto visita alla squadra femminile di Coppa del Mondo, impegnata in ritiro a Davos

Una piacevole visita ha ravvivato il raduno della squadra femminile di Coppa del mondo impegnata nel raduno svizzero di Davos fino a domenica 17 novembre, dove sono presenti Elisa Brocard, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Caterina Ganz e Anna Comarella, a cui si è unito per l’occasione Dietmar Noeckler.

Il gruppo è stato infatti raggiunto da Jarno Trulli, che ha passato alcune ore in compagnia del team, con il quale ha cenato. L’ex pilota di Formula 1, una vittoria e undici podi complessivi in carriera, è oggi un apprezzato produttore di vini e possiede un’abitazione nella zona. Alla serata erano presenti anche i ragazzi del gruppo under 23 composto da Lorenzo Romani, Stefano Dellagiacomo, Simone Daprà, Luca Del Fabbro, Davide Graz, Paolo Ventura, Martin Coradazzi, Cristina Pittin, Martina Bellini, Francesca Franchi e Rebecca Bergagnin.

