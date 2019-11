Bode Miller papà per la quinta volta, ma questa volta è speciale: “io e mia madre abbiamo fatto nascere i gemelli”

Bode Miller emozionatissimo: l’ex sciatore statunitense fa nascere i gemelli in casa con l’aiuto della madre

Un’emozione incredibile per Bode Miller. L’ex sciatore statunitense sa bene cosa vuol dire diventare padre, dopo aver dato alla luce quattro splendidi figli, ma ‘l’avventura’ vissuta per la venuta al mondo dei gemellini ha cambiato la vita di Miller.

L’ex campione di sci ha infatti raccontato sui social di aver fatto nascere personalmente i nuovi arrivati di casa Miller, con l’aiuto della madre ex ostetrica. Miller e la moglie Morgan Beck hanno deciso di effettuare un parto in casa, ma le ostetriche hanno tardato ad arrivare.

“Sono finalmente arrivati! Ci hanno fatto aspettare e aspettare, facendo diventare matta la mamma, la nascita è stata una delle cose più pazzesche che mi sia mai capitata, avevamo deciso di farli nascere in casa ma nessuna delle ostetriche è arrivata in tempo. Hanno iniziato a nascere e quando finalmente sono arrivate, io e mia madre avevamo già in braccio i piccoli. Per fortuna mia mamma ha fatto l’ostetrica ma era da più di 20 anni che non faceva nascere bambini e mai le era capitato con dei gemelli. Eravamo tranquilli, ma non abbastanza pronti per far nascere due gemelli in casa senza assistenza!”, ha raccontato Miller.

