Sci alpino, la prima manche dello slalom femminile di Levi sorride a Petra Vlhova: Peterlini migliore azzurra

La slovacca chiude in testa la prima manche dello slalom di Levi, Shiffrin e Truppe completano la top-three: Peterlini al ventesimo posto

Petra Vlhova ha chiuso in testa la prima manche dello slalom femminile di scena a Levi (Fin), seconda prova della Coppa del mondo 2019/2020.

La slovacca, che ha fatto registrare il tempo di 58″65, è riuscita ad anticipare per 13 centesimi la campionessa americana Mikaela Shiffrin, seguita dall’austriaca Katharina Truppe, terza a 99 centesimi. Si conferma quindi il dominio targato Shiffrin-Vlhova, capaci di aggiudicarsi gli ultimi 20 slalom disputatisi sulla pista finlandese. Ottima la prestazione della 22enne trentina Martina Peterlini, ventesima, e quindi qualificata per la seconda manche. Un risultata prestigioso e mai ottenuto prima dalla sciatrice tesserata per le Fiamme Oro. Più indietro l’azzurra Irene Curtoni, lontana 3″65 dalla vetta, e fuori dalla top 30 al pari di Lara Della Mea, staccata di 5″18. La seconda manche prenderà il via alle ore 13, 15 con diretta tv su Rai Sport ed Eurosport.

Ordine d’arrivo SL femminile Levi (Fin):

VLHOVA Petra (Svk) 58.65 SHIFFRIN Mikaela (Usa) +0.13 TRUPPE Katharina (Aut) +0.99 SWENN LARSSON Anna (Swe) +1.31 HAVER-LOESETH Nina (Nor) +1.46 HOLDENER Wendy (Sui) +1.55 HUBER Katharina (Aut) +1.65 LIENSBERGER Katharina (Aut) +1.69 GISIN Michelle (Sui) +2.01 DUERR Lena (Ger) +2.51

20. PETERLINI Martina (Ita) +2.96

33. CURTONI Irene (Ita) +3.65

43. DELLA MEA Lara (Ita) +5.18

