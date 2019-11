Sci alpino – Pattuglia azzurra sempre più numerosa per la tappa di Coppa del Mondo di Copper Mountain

Elena Curtoni e le sorelle Delago volano in America: cresce la pattuglia azzurra di Cdm a Copper Mountain

Si arricchisce la pattuglia italiana presente a Copper Mountain sulle nevi americane. Il prossimo 18 novembre, infatti, arriveranno negli USA tre atlete della squadra femminile di Coppa del mondo polivalenti ossia Elena Curtoni, Nicole Delago e Nadia Delago. Quest’ultime, che si alleneranno fino al 30 novembre in compagnia degli allenatori Giovanni Feltrin e Paolo Stefanini si incroceranno con le colleghe di Cdm già presenti in Colorado ossia Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Roberta Melesi. Ma non solo: anche i velocisti stanno ultimando la preparazione a Copper Mountain, dove stanno lavorando Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Peter Fill, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Federico Simoni e Christof Innerhofer.

Dopo l’esordio di Soelden, le gare femminili di Cdm proseguiranno a Levi con uno slalom prima della trasferta a Killington. Sulla pista americana, le donne si sfideranno in due gare, una di gigante e una di slalom, previste rispettivamente nelle giornate del 30 novembre e del primo di dicembre. Nello stesso weekend invece, gli uomini saranno impegnati a Lake Louise, in Canada, per una discesa e un SuperG.

