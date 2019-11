Sci alpino, i velocisti azzurri sbarcano a Lake Louise: tutto pronto per la prima discesa maschile di CdM

Paris e compagni impegnati nel primo weekend della velocità maschile a Lake Louise, si comincia mercoledì con le prime prove cronometrate

Sono giunti a Lake Louise i cinque velocisti che da mercoledì 27 novembre prenderanno parte alla prima delle tre prove cronometrate in vista della discesa maschile sulla Men’s Olympic di sabato 30 novembre (partenza alle ore 20.15 italiane diretta tv Raisport ed Eurosport), seguita domenica 1 dicembre da un supergigante.

Si tratta di Dominik Paris, Peter Fill, Emanuele Buzzi, Mattia Casse e Federico Simoni. La carta da giocare sarà logicamente costituita dal campione della Val d’Ultimo, che ha dimostrato in passato di gradire il tracciato canadese, sul quale ha ottenuto una vittoria in discesa nel 2013 e due terzi posti in supergigante nel 2014 e in discesa la scorsa stagione. Curiosità anche per i rientranti Fill (primo in discesa nel 2008, secondo in discesa e terzo in supergigante nel 2015 e terzo in discesa nel 2006) e Buzzi (in gara dopo l’infortunio occorsogli a Wengen nello scorso gennaio), mentre Casse e Simoni proveranno ad entrare in zona punti. L’Italia maschile vanta pure un secondo posto con l’assente Christof Innerhofer (rientrerà al pari di Matteo Marsaglia settimana prossima a Beaver Creek) nella discesa del 2018, un secondo posto con Werner Heel in discesa nel 2009, un secondo posto con Patrick Holzer in supergigante nel 1991 e un successo con Herbert Plank in discesa nel 1980.

