Sci alpino – Janka davanti a tutti nella seconda prova di Lake Louise, Paris sesto

Ancora Janka nella seconda prova a Lake Louise. Paris si avvicina, sesto. Super Odermatt, quarto con il 70

Carlo Janka si trova a proprio agio sulla neve ghiacciata di Lake Louise e vince anche la seconda prova cronometrata con il tempo di 1’47″64, precedendo l’americano Travis Ganong per 58 centesimi e l’austriaco, campione olimpico, Matthias Mayer, per 64 centesimi. La novità, però, è che i grossi calibri della velocità si stanno avvicinando alle posizioni migliori. A partire dal tedesco Thomas Dressen, quinto, con 87 centesimi di ritardo dal leader di giornata. Poi c’è Dominik Paris, che si piazza al sesto posto con 92 centesimi di svantaggio rispetto a Janka, in netto avanzamento rispetto alla prima prova di giovedì.

Gran prova dell’emergente svizzero Marco Odermatt, che stacca il quarto tempo con il pettorale numero 70.

Si rivede in zona alta anche il francese Johan Clarey, così come lo svizzero Mauro Caviezel. Ancora nascosto, l’altro rossocrociato, Beat Feuz, ventitreesimo, ma pronto a lanciare la zampata del detentore della coppa di specialità nella gara.

Fuori dai trenta gli altri italiani al via. Con Innerhofer e Marsaglia ancora ai box, Mattia Casse piazza il 32° tempo con un ritardo di 2″32. Più indietro Emanuele Buzzi a 2″61, Peter Fill a 3″01 e Federico Simoni a 3″23.

Sabato, la verità della prima discesa stagionale, con partenza alle 20.15 (ora italiana) e diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Ordine d’arrivo seconda prova discesa maschile Lake Louise (Can):

1 JANKA Carlo SUI 1:47.64

2 GANONG Travis USA +0.58

3 MAYER Matthias AUT +0.64

4 ODERMATT Marco SUI +0″81

5 DRESSEN Thomas GER +0.87

6 PARIS Dominik ITA +0.92

7 CLAREY Johan FRA +0.94

8 DANKLMAIER Daniel AUT +1.03

9 FERSTL Josef GER +1.04

10 ALLEGRE Nils FRA +1.06

11 CAVIEZEL Mauro SUI +1.16

32 CASSE Mattia ITA +2″32

42 BUZZI Emanuele ITA +2″61

51 FILL Peter ITA +3″01

55 SIMONI Federico ITA +3″23