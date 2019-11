Sci alpino, i velocisti di Coppa del Mondo pronti per un raduno di due settimane a Copper Mountain

Due settimane in America per i velocisti di Coppa del mondo, appuntamento a Copper Mountain per il 9 novembre

Prima lo slalom di Levi, poi il doppio appuntamento a Lake Louise, in Canada. La stagione della Coppa del mondo di sci alpino è pronta ad entrare nel vivo e nei prossimi giorni gli atleti azzurri lavoreranno duro per curare gli ultimi dettagli in vista dei numerosi appuntamenti. I velocisti di Cdm, ad esempio, si ritroveranno in Nord America il prossimo 9 novembre per un nuovo raduno, della durata di ben due settimane. Agli allenamenti, che si svolgeranno nella località del Copper Mountain, saranno presenti Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Peter Fill, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Federico Simoni e Christof Innerhofer. Quest’ultimo ha già raggiunto gli Usa nella giornata di martedì 5 ottobre insieme al tecnico Raimund Plancker e al fisioterapista Alberto Sugliano.

Il soggiorno americano per i sette effettivi proseguirà fino al 24 novembre insieme alla pattuglia di tecnici composta dal direttore tecnico Alberto Ghidoni e dalgi allenatori Christian Corradino, Walter Ronconi, Michael Gufler, Giuseppe Abruzzini e Mattia Lavelli, i quali li seguiranno da vicino lungo tutto il periodo. Terminato il raduno, sarà tempo di gare: il 30 novembre a Lake Louise è prevista una discesa, seguita dal supergigante, programmato per il primo dicembre.

