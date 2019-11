Sci alpino – Coppa del Mondo: Noel guida la prima manche dello slalom maschile di Levi, bene Moelgg

Noel al comando dopo la prima manche dello slalom di Levi. Bene Moelgg: è sesto

Clement Noel ha chiuso in testa la prima manche dello slalom di Levi, secondo appuntamento della Coppa del mondo di di sci alpino. Il francese ha rifilato 39 centesimi di distacco al britannico Dave Ryding, mentre è lo svizzero Ramon Zenhaeusern a chiudere il podio virtuale a metà gara. Prestazione di rilievo per l’esperto azzurro Manfred Moelgg, sesto, a meno di un secondo dalla vetta: per lo sciatore delle Fiamme Gialle si prospetta una seconda run interessante con la possibilità di lottare il podio, considerati i soli 25 centesimi che lo separano dal terzo posto. Prova molto positiva anche per il promettente Alex Vinatzer, che chiude nella top 30 e si giocherà quindi le sue carte nella seconda metà della prova. Più staccato invece Giuliano Razzoli, a 2″33 da Noel. Manche complicata per Stefano Gross, al rientro dopo il lungo infortunio: il 33enne parte male e poi inforca non riuscendo quindi a registrare alcun tempo.

