Sci alpino – Coppa del Mondo: maltempo a Lake Louise, cancellata la prima prova di discesa maschile

Cancellata la prima prova della discesa maschile di Cdm a Lake Louise: tutti in pista giovedì

La prima prova cronometrata di discesa maschile prevista per mercoledì 27 novembre sulla pista Men’s Olympic di Lake Louise (Can) è stata cancellata a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell’impossibilità per l’elicottero di soccorso di volare. La giuria ha così deciso di rinviare a giovedì 28 novembre il primo allenamento ufficiale. Le gare si svolgeranno sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dove sono previsti rispettivamente una discesa e un superg, entrambi alle ore 20,15. La diretta televisiva sarà garantita da Raisport ed Eurosport.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE