Sci alpino – Coppa del Mondo: Bassino al comando dopo la prima manche del gigante di Killington

Bassino leader a metà del gigante di Killington. Settima Brignone. Dalle retrovie bella qualifica per Goggia e Pirovano. Seconda manche alle 19

Marta Bassino sfodera una manche di altissimo livello e si prende il primo posto parziale in 49″05, in una gara la cui partenza è stata abbassata di sei porte a causa di un forte vento in quota. Bassino scende e fissa il best time che nessuna più riesce a battere. Si avvicinano Petra Vlhova, seconda a 23 centesimi, e Michelle Gisin, terza a 29 e in grande stato di forma in questo inizio di stagione. ma il lotto delle migliori non termina lì, visti i distacchi veramente ristretti delle migliori. Si giocheranno il podio almeno una decina di atlete, fra le quali c’è Federica Brignone, staccata di 59 centesimi dalla cvompagna di squadra e con il settimo tempo di manche.

bella qualifica per Sofia Goggia, che prendeva il via con il pettorale numero 54, ma è riuscita a mettere in pista tutta l’aggressività che la contraddistingue strappando un ottimo 15° posto a 1″34 da Bassino. Molto bene anche la trentina Laura Pirovano, che riesce ad agganciare il 29° posto e quindi la qualifica alla seconda manche.

Restano fuori invece: Irene Curtoni, 36^, e Roberta Midali, 42^. Uscita Karoline Pichler, così come la protagonista del primo gigante stagionale, la giovane neozelandese Alice Robinson.

Seconda manche alle 19, ora italiana, con diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Ordine d’arrivo GS femminile 1^ manche Killington (USA):

1 BASSINO Marta ITA 49.05

2 VLHOVA Petra SVK +0.23

3 GISIN Michelle SUI +0.29

4 WORLEY Tessa FRA +0.35

5 SHIFFRIN Mikaela USA +0.41

6 REBENSBURG Viktoria GER +0.45

7 BRIGNONE Federica ITA +0.59

8 HOLDENER Wendy SUI +0.64

9 HROVAT Meta SLO +0.70

10 BREM Eva-Maria AUT +0.82

11 FRASSE SOMBET Coralie FRA +0.98

12 STJERNESUND Thea Louise NOR +1.03

13 HOLTMANN Mina Fuerst NOR +1.10

14 TRUPPE Katharina AUT +1.24

15 GOGGIA Sofia ITA +1.34

16 ROBNIK Tina SLO +1.51

17 ALPHAND Estelle SWE +1.55

17 DIREZ Clara FRA +1.55

19 GUT-BEHRAMI Lara SUI +1.61

20 MARSAGLIA Francesca ITA +1.65

21 HUBER Katharina AUT +1.86

22 ELLENBERGER Andrea SUI +1.87

23 BUCIK Ana SLO +1.91

24 LYSDAHL Kristin NOR +2.04

25 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR +2.07

25 SCHMOTZ Marlene GER +2.07

25 GAGNON Marie-Michele CAN +2.07

28 O’BRIEN Nina USA +2.09

29 PIROVANO Laura ITA +2.14

30 TILLEY Alex GBR +2.19

30 TVIBERG Maria Therese NOR +2.19