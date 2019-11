Sci alpino – Mikaela Shiffrin trionfa nello Slalom di Levi: cade Vlhova, 26ª Peterlini

Mikaela Shiffrin ottiene la sua 61ª vittoria in carriera, trionfando nello Slalom di Levi: sfortuna per Petra Vljova che cade dopo aver dominto la prima manche

Levi incorona nuovamente Mikaela Shiffrin. La pluricampionessa americana ha centrato la 61esima vittoria in carriera (41esima nello slalom) sulla pista finlandese, approfittando della sfortunatissima caduta accorsa alla slovacca Petra Vlhova, dominatrice della prima manche, sbalzata da una gobbetta sul muro, nell’ennesimo duello nella specialità fra le due protagoniste dei pali stretti, che si sono aggiudicate le ultime ventuno prove di slalom disputate in coppa (diciassette per Shiffrin, quattro per Vlhova). La svizzera Wendy Holdener, con una ottima run finale, si è aggiudicata il secondo posto davanti all’austriaca Katharina Truppe, per la prima volta sul podio, staccata di 1″94 dalla vincitrice.

Giornata con una sola nota positiva per la squadra azzurra, che ha piazzato a punti Martina Peterlini, 26esima al traguardo. Dopo una prima manche più che positiva conclusa con il ventunsimo tempo, la 22enne trentina delle Fiamme Oro Moena ha perduto cinque posizioni nella seconda parte, chiudendo a 5″37 dalla vetta. Per lei si tratta comunque di un buon risultato, non essendo mai riuscita ad entrare nelle top 30 nelle precedenti otto partecipazioni in Coppa del mondo. Non sorridono invece le altre azzurre iscritte alla prova: Irene Curtoni, Marta Rossetti, Roberta Midali, Lara Della Mea e Anita Gulli non hanno ottenuto il pass per la seconda manche. Nella giornata di domenica 24 novembre ci sarà una nuova prova di slalom, questa volta riservata agli uomini. La diretta tv (ore 10.15 e 13.15) sarà garantita da Raisport ed Eurosport, mentre il prossimo slalom femminile è previsto a Killington domenica 1 dicembre. La classifica generale di Coppa del mondo vede Shiffrin al comando con 180 punti davanti ad Alice Robinson (assente in Finlandia) con 100, Federica Brignone è decima con 45.

Ordine d’arrivo SL femminile Levi (Fin):

1. SHIFFRIN Mikaela (Usa) 1:57.57

2. HOLDENER Wendy (Sui) +1.78

3. TRUPPE Katharina (Aut) +1.94

4. SWENN LARSSON Anna (Swe) +2.41

5. HAVER-LOESETH Nina (Nor) +2.51

6. GISIN Michelle (Sui) +3.17

7. LIENSBERGER Katharina (Aut) +3.24

8. HUBER Katharina (Aut) +3.40

9. DUBOVSKA Martina (Cze) +3.67

10. DUERR Lena (Ger) +3.73

26. PETERLINI Martina (Ita) +5.37

Non qualificate per la seconda manche:

36. CURTONI Irene (Ita) +3.65

45. ROSSETTI Marta (Ita) +4.21

50. MIDALI Roberta (Ita) +4.50

54. DELLA MEA Lara (Ita) +5.18

61. GULLI Anita (Ita) +7.35

