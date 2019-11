Scherma – Fioretto Femminile: l’inno di Mameli risuona al Cairo, l’Italia trionfa nella gara a squadre

La formazione azzurra composta da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo trionfano

La squadra azzurra di fioretto femminile domina a Il Cairo, portando l’Italia sul gradino più alto del podio. Dopo il successo di ieri targato Arianna Errigo nell’individuale, la selezione tricolore cala il bis oggi, sbaragliando la concorrenza sulle pedane egiziane. Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo non lasciano scampo in finale alle campionesse iridate della Russia, stendendole con il risultato di 42-40. Una finale conquistata grazie alla vittoria in semifinale contro la Francia, arrivata dopo i successi con Spagna e Canada.

