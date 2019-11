Salvini, auguri e frecciatine social a Suso! L’esterno del Milan non si trattiene: la risposta ‘politica’ è da applausi

Suso compie 26 anni e Matteo Salvini, dopo gli auguri di compleanno, lo punge sui social: l’esterno del Milan risponde con un’ironica frecciatina

Matteo Salvini è tifosissimo del Milan, ma in questo periodo nel quale i rossoneri non se la stanno passando molto bene, è anche uno dei critici più severi della squadra. Il leader della Lega non perde occasione per lanciare qualche frecciatina a dirigenza e giocatori, anche nel giorno dei loro… compleanni! In occasione dei 26 anni di Suso, Salvini gli ha rivolto un messaggio di auguri davvero particolare: “auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”. L’esterno del Milan ha deciso di rispondergli con ironia: “grazie Salvini. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo”.

