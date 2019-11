L’arbitro lo espelle, lui esce dal campo e prende a calci il… VAR: scena assurda in St. Etienne-Monaco [VIDEO]

Davvero singolare quanto accaduto domenica sera durante il match di Ligue 1 tra Saint-Etienne e Monaco, terminato 1-0 a favore dei padroni di casa. Al momento dell’espulsione di Ruben Aguilar arrivata dopo un consulto VAR, il difensore dei monegaschi ha pensato bene di sfogare la propria rabbia contro il monitor piazzato a bordo campo, colpendolo con un calcio e rischiando di farlo finire a terra. Una reazione che infuocato i tifosi di casa, che hanno fischiato e inveito contro il giocatore avversario che, probabilmente, andrà incontro ad una pesante squalifica.

To those of you that hate VAR, here’s Monaco right-back Ruben Aguilar booting the monitor after being sent off this weekend.

Be like Ruben Aguilar. pic.twitter.com/wySCcF2TIX

— Ball Street (@BallStreet) 4 novembre 2019