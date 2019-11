Rugby Femminile – Le azzurre sfidano il Giappone: in diretta il Test Match dell’Italdonne

Italdonne: le azzurre in diretta su Rai Sport nel Test Match contro il Giappone a L’Aquila

Il grande Rugby internazionale sarà ancora protagonista sui canali Rai. Dopo aver trasmesso tutte le partite della Nazionale Italiana Rugby, parte della fase a Gironi e la fase finale della nona edizione della Rugby World Cup 2019 in Giappone in diretta su Rai 2 e Rai Sport – conclusasi nella mattinata italiana di sabato 2 novembre con la vittoria del Sudafrica nella finalissima contro l’Inghilterra – sarà l’Italdonne a scendere in campo, in chiaro, sulla tv di stato.

Le Azzurre di Andrea Di Giandomenico, reduci dallo storico secondo posto al Women’s Six Nations conquistato nello scorso Marzo, affronteranno il Giappone sabato 16 novembre nel primo dei due Test Match autunnali – il secondo in calendario a Bedford contro l’Inghilterra una settimana dopo – allo Stadio “Fattori” de L’Aquila in preparazione del prossimo Sei Nazioni Femminile, partita in programma alle 14.30 con diretta su Rai Sport e in simulcast sul sito ufficiale della Rai.

“La diretta su Rai Sport – ha esordito Maria Cristina Tonna, Coordinatrice Nazionale dell’attività rugbstica al Femminile – è un traguardo importante per la nostra Nazionale. Finalmente avremo modo di entrare nelle case degli italiani, in chiaro, e in una fascia oraria interessante. Speriamo di conquistare il cuore dei telespettatori giocando una buona partita, confermando il livello delle nostre ultime prestazioni e di appassionare sempre più bambine e ragazze al nostro gioco. Sarà un volano anche in vista del prossimo Sei Nazioni dove di anno in anno abbiamo un riscontro sempre maggiore in termini di presenze allo Stadio”

L’Italdonne affronterà il Giappone per la terza volta nella sua storia con entrambi i precedenti che sorridono alle Azzurre, l’ultimo dei quali alla Women’s Rugby World Cup in Irlanda nel 2017 vinto per 22-0 dalla squadra guidata da Andrea Di Giandomenico.

Mercoledì 6 novembre alle ore 11 presso la Sala Rivere di Palazzo Fibbioni è in calendario la conferenza stampa di presentazione della partita a L’Aquila.

