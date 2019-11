Super Sport 65 – Il carattere italiano di Rossinavi si unisce al design unico di Pininfarina per una creatura mozzafiato

Rossinavi e Pininfarina presentano “Super Sport 65”, una nuova collaboazione di design al Fort Lauderdale International Boat Show 2019

In occasione della 60a edizione del Fort Lauderdale International Boat Show, il cantiere italiano Rossinavi unisce ancora una volta le forze con Pininfarina, azienda leader mondiale nel design, per presentare Super Sport 65, un nuovo concetto di super yacht.

Prendendo ispirazione dalle auto sportive più performanti e dalle linee fluide dell’iconico stile di Pininfarina, Super Sport 65 fa riferimento ad Aurea, la prima collaborazione con Rossinavi introdotta nel 2017, e si concentra su un progetto caratterizzato dal passaggio che unisce prua e poppa in un unico segno, vestendolo di accezioni incredibilmente accattivanti e sportive.

Realizzata interamente in alluminio, Super Sport 65 ha una lunghezza complessiva di 65,50m, una larghezza massima di 11m e un pescaggio di 2,20m per un facile accesso a baie e porti che altrimenti non sarebbero in grado di ospitare uno yacht di tali dimensioni. Il design di Super Sport 65 è caratterizzato da ampi spazi aperti e comprende sei cabine realizzate per poter ospitare almeno dodici ospiti oltre alle sette cabine riservate al capitano e ai membri dell’equipaggio.

Il rimando al mondo automobilistico si denota dal chiaro riferimento alle Gran Turismo Pininfarina famose in tutto il mondo, il cui design viene riproposto nell’upper deck, concepito secondo le proporzioni proprie di queste automobili sportive, garantendo tuttavia ampie aree dedicate alla vita all’aperto, in cui gli ospiti possono godere di diverse aree lounge. Ognuna di queste è stata realizzata ad hoc e disposta sui vari deck, inoltre due Jacuzzi sono state rispettivamente posizionate sui lati opposti della nave.

Il design sinuoso della scala principale si ispira alle prese d’aria dei veicoli da strada più performanti, integrandosi in maniera organica con le finestre da pavimento a soffitto. Una vasca idromassaggio ed un ampio divano su misura a poppa accolgono calorosamente l’ospite a bordo di questo maestoso gioiello del mare.

“L’unico limite nella progettazione di imbarcazioni sportive è l’impatto sulla planimetria generale. Per questo motivo, creare un buon equilibrio tra architettura d’interni e design esterno è sempre una sfida. Con Super Sport 65 siamo riusciti a superare questo limite. Entriamo in una nuova dimensione di design con la disposizione del ponte inferiore, e grazie alle ampie aree dedicate all’equipaggio, e alle cabina di guida e sala macchine del capitano. Il design elegante e spazioso delle aree comuni, tra cui il salone principale e un’ampia cabina armatoriale da prua fino al salone del ponte superiore, è il risultato di questa nuova direzione del design che culmina nel ponte di volo con il caratteristico design ispirato alle super car di Pininfarina.” Federico Rossi, COO di Rossinavi.

“Pininfarina e Rossinavi parlano la stessa lingua e condividono le stesse passioni e valori. Partendo da background e visione comuni, Pininfarina si trova nella posizione ideale per esprimere la propria creatività, prendendo ispirazione dalle nostre auto sportive e traducendo le loro linee eleganti e veloci nel design di un superyacht. Il risultato è innovativo, pura sintesi di eleganza e sportività”, spiega Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo.

La profonda conoscenza di Pininfarina in eleganza e innovazione sia nel design degli interni che in quello degli esterni consente al nuovo Super Sport 65 di offrire un ambiente estremamente piacevole e spazioso, combinando allo stesso tempo uno stile dinamico ed elegante con tutti i comfort essenziali per un’esperienza di navigazione esclusiva.

