Roma, Dzeko difende Florenzi: “è il nostro capitano, uscirà da questa situazione e tornerà a giocare”

L’attaccante bosniaco è intervenuto a difesa del compagno di squadra, incappato in una serie di panchine che lo hanno spinto ai margini del progetto tecnico

C’è una sfida con l’Italia da preparare, un match importante per la Bosnia, ma Edin Dzeko trova comunque il tempo per spezzare una lancia a favore di Alessandro Florenzi.

L’attaccante bosniaco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con gli azzurri, si è soffermato sulla situazione del compagno di squadra, costretto in panchina ormai da sei partite consecutive senza giocare neppure un minuto. Dzeko però non vuol sentir parlare di resa, sottolineando come si tratti solo di un momento passeggero: “Florenzi è il nostro capitano, sicuramente in questo momento non vive una situazione bella, ma è un giocatore forte che uscirà dalle difficoltà e tornerà a giocare“.

