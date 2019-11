Il gruppo Friedkin vuole la Roma, la società conferma: il comunicato ufficiale sulla trattativa

L’ AS Roma conferma le indiscrezioni: contatti con potenziali investitori

Importanti novità in casa Roma: nelle ultime ore l’hanno fatta da padrona una serie di indiscrezioni riguardanti l’ingresso nel club giallorosso di Dan Friedkin, magnate americano dell’automobile. Adesso è il club capitolino stesso a fare chiarezza e confermare i contatti con potenziali investitori.

“Sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori. Su richiesta di CONSOB, con riferimento ad alcune indiscrezioni apparse in data odierna sugli organi di stampa in relazione ad una possibile acquisizione delle partecipazioni di A.S. Roma S.p.A. da parte di potenziali investitori. As Roma Spv Llc, società che detiene il controllo indiretto di A.S. Roma S.p.A. tramite la sua controllata Neep Roma Holding S.p.A, informa che sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in AS Roma SPV LLC. In caso di perfezionamento di accordi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S. Roma S.p.A., As Roma Spv Llc fornirà adeguata informativa al Mercato nei termini di legge“, si legge nella nota del club.

