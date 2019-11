Roma-Brescia, Balotelli escluso dalla lista dei convocati: rapporto compromesso con Grosso

L’allenatore del Brescia ha escluso Balotelli dalla lista dei convocati per il match con la Roma, aprendo dunque una profonda frattura

Mario Balotelli non giocherà Roma-Brescia, Fabio Grosso infatti ha escluso l’attaccante italiano dalla lista dei convocati per la trasferta nella Capitale.

L’allenatore della squadra lombarda non ha dunque perdonato all’ex Marsiglia il comportamento tenuto nell’allenamento di giovedì, quando Super Mario è stato spedito negli spogliatoi per un atteggiamento poco consono. Si pare dunque la frattura tra Balo e Grosso, costretti adesso a convivere con un precedente davvero troppo ingombrante per poter essere ignorato. Questa la lista dei convocati: ‘Joronen, Sabelli, Tonali, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Torregrossa, Chancellor, Cistana, Ayé, Mangraviti, Magnani, Matri, Morosini, Alfonso, Bisoli, Martella, Romulo’.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE