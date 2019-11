Roma, buone notizie per Bryan Cristante: operazione scongiurata per il centrocampista giallorosso

In seguito all’ultimo consulto effettuato presso il prof. Orava, si è stabilito come il centrocampista della Roma non dovrà sottoporsi ad alcuna operazione

Buone notizie per la Roma per quanto riguarda le condizioni di Bryan Cristante, il centrocampista della Roma infatti non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico dopo il problema accusato al tendine dell’adduttore destro.

Il consulto con il prof. Orava ha dato esito positivo, dunque si procederà con la terapia conservativa svolta fino a questo momento, evitando l’operazione. Un sospiro di sollievo soprattutto per Paulo Fonseca, che sta vedendo piano piano svuotarsi anche l’infermeria, con Under e Perotti definitivamente recuperati e Diawara sulla via del completo reintegro in gruppo. Per ciò che concerne Cristante comunque i tempi di rientro in campo restano importanti, visto che il centrocampista ex Atalanta dovrebbe recuperare per le prime settimane di gennaio 2020.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE