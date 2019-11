Risultati Serie A – Tris Roma, vola la Lazio: colpo Verona contro la Fiorentina

La Roma rifila 3 gol al Brescia, Lazio all’ultimo respiro contro il Sassuolo, colpo Verona contro la Fiorentina: i risultati della 13ª Giornata di Serie A

Dopo le vittorie di Juventus e Inter, oltre al pareggio fra Milan e Napoli, maturati nella giornata di ieri, il 13° turno di Serie A prosegue con 4 gare nel classico appuntamento domenicale. Bologna e Parma si dividono un punto nel 2-2 che porta le firme di Kulusevski e Iacoponi per gli ospiti e di Palacio e Dzemaili per i padroni di casa.

Successi per le romane che proseguono la loro corsa verso l’Europa. La Roma, dopo un primo tempo concluso a reti bianche, rifila 3 gol al Brescia nella ripresa. Giallorossi grintosi e arrembanti che vanno in rete con i due centrali di difesa, Smalling e Mancini, prima che Dzeko completi l’opera. La Lazio ottiene 3 punti importanti nella trasferta di Sassuolo solo nel finale: nel primo tempo Immobile chiama e Caputo risponde, mentre serve la zampata di Caicedo a tempo scaduto per la vittoria biancoceleste. Colpaccio infine del Verona che in casa supera la Fiorentina grazie al gol di Di Carmine.

Risultati Serie A 13ª Giornata:

Atalanta-Juventus 1-3

Milan-Napoli 1-1

Torino-Inter 0-3

Bologna-Parma 2-2

Roma-Brescia 3-0

Sassuolo-Lazio 1-2

Verona-Fiorentina 1-0

