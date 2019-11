Risultati Serie A Basket: la Virtus Bologna non sbaglia un colpo, Milano ko contro la Fortitudo: sorrisi per Pistoia e Roma

Il big match della nona giornata del campionato di Serie A di basket se lo aggiudicano gli emiliani, che non lasciano scampo alla squadra di coach Messina

Nove vittorie nelle prime nove giornate di campionato, la Virtus Bologna non conosce ostacoli in questa stagione, stendendo a domicilio anche Trieste. Gli uomini di Aleksandar Djordjevic si impongono 89-85 dopo un overtime, rimanendo dunque a punteggio pieno. Grandissima prestazione di Milos Teodosic, che mette a referto 24 punti e tanta qualità, spingendo i compagni verso la nona sinfonia.

Mastica amaro invece l’Olimpia Milano, che cede al cospetto della Fortitudo Bologna. La squadra di Messina soccombe con il risultato di 85-80, allontanandosi ancora di più dalle zone nobile della classifica. Serve un overtime anche a Varese per avere ragione di Venezia, al contrario bastano i tempi regolamentari a Treviso per superare Brescia. Nei posticipo, vittorie per Pistoia e Roma contro Cantù e Pesaro.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE