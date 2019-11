Risultati Serie A Basket – Brindisi resta in scia della Virtus Bologna, sorrisi per Treviso e Venezia: la Fortitudo si impone all’overtime

Termina la decima giornata del campionato di Serie A di basket, tutti i risultati delle gare disputate oggi

La decima giornata del campionato di Serie A di basket regala emozioni e colpi di scena, rendendo avvincente la lotta per definire l’inseguitrice della Virtus Bologna. Alle spalle degli emiliani resta Brindisi, che vince con ampio margine la sfida contro Pistoia, imponendosi con il risultato di 100-67.

Grande prestazione dell’americano Banks, capace di mettere a segno 24 punti e 6 assist, conquistando di diritto il premio di MVP dell’incontro. Successo esterno invece per Treviso, che sbanca 69-81 il PalaLottomatica di Roma. L’Umana Reyer Venezia torna a vincere, stendendo Trento davanti al pubblico amico con il punteggio di 79-69. Nell’ultimo incontro della serata, la Fortitudo Bologna sfrutta l’overtime per violare il parquet di Cantù, costretta ad arrendersi allo scadere per 82-84.

